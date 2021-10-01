Мариуполь – Рух 0:2

Голы: Таллес, 25, Климчук, 37

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Приазовцы пока совсем не радуют своих болельщиков – команда никак не может подняться со дна турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Остапа Маркевича всего 4 очка. В прошлом туре Мариуполь снова проиграл. На этот раз Александрии – 1:2.

Львовяне также "звезд с неба не ловят". Рух расположился на 11 месте, имея в своем активе 8 очков. Интересно, что с 6 забитых командой голов, 3 в активе Андрея Борячука. А в прошлом туре команда Леонида Кучука дома уступила Динамо – 0:2.

На 25-й минуте Рух вышел вперед. Удод ошибся в своей штрафной, отдав мяч сопернику, Климчук с 19 метров ударил – Кудрик отбил перед собой, а Таллес первый на добивании – с нескольких метров был точным.

Видео гола Таллеса

Еще через 10 минут подопечные Кучука удвоили свое преимущество. Меличенко высоко выдвинулся, потерял мяч на половине поля Руха, там Климчук подобрал и сам пробег половину поля, сблизился с Кудриком, которого прошил в ближний угол. Спировски просто рядом бежал и даже не пытался отобрать.

Видео гола Климчука

На 69-й минуте Борячук просто в фантастическом моменте простил Мариуполь. Климчук прорвался по флангу, покатил под удар Борячука, который в касание с 12 метров мимо посылает мяч.

Через 10 минут состоялся большой провал в обороне Руха. Бойчук обрезался в своей штрафной, Драмбаев подобрал мяч, прострелил на Шостака, но тот в борьбе с Стаменковичем ударил мимо ближнего угла.

Как итог, Рух набрал 11 очков и поднялся на 8 место в турнирной таблице УПЛ. Мариуполь с 4 баллами остался на дне турнирной таблицы.

Мариуполь – Рух видеообзор