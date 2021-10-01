Скромный тренер с бешеным результатом

Финансовые вкусы 55-летнего специалиста по Украине довольно скромные. В Шерифе Юрий Вернидуб получает менее 20 тысяч евро в месяц.

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По информации издания, украинец получает меньше всего среди тренеров клубов группы "D" в Лиге чемпионов. Напомним, что в этой группе соревнуются Шериф, Шахтер, Реал и Интер.

Оклад руководителей всех трех клубов колеблется от 160 тысяч до одного миллиона евро в месяц. К примеру, Вернидуб получает в 25 раз меньшую зарплату, чем тренер Реала Карло Анчелотти.

Как сообщает издание digisport.ro, в среднем футболисты команды из Молдовы получают 5-7 тысяч евро в месяц. Лидеры чемпиона страны около 15 тысяч евро, а молодые игроки, которые только подступаются в основную команду – около одной тысячи евро.

Вернидуб возглавляет Шериф с декабря 2020 года. Под руководством наставника клуб сыграл 37 матчей и творит настоящее чудо в еврокубках.

Шериф – сенсация Лиги чемпионов