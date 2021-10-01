Жуниор Мораес: счастлив вернуться
34-летний форвард "горняков" наконец восстановился от серьезной травмы крестообразных связок. С апреля Жуниор Мораес не выходил на футбольное поле.
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Футболист восстанавливался в Бразилии под присмотром известного физиотерапевта Лучано Росы который работал на базе Коринтианса. 29 сентября игрок группы атаки прилетел в Киев.
Жуниор уже даже посетил тренировки дончан перед дерби УПЛ с киевским Динамо. Однако участия в тренировочном процессе Мораес не принимал. Форвард наблюдал за партнерами по команде за пределами поля.
Ранее сообщалось, что футболист сможет вновь одеть футболку Шахтера в официальном матче еще в этом 2021 году. Мораес очень вовремя восстановился от травмы. В игре Лиги чемпионов против Интера жуткое повреждение получил 20-летний нападающий Шахтера Лассина Траоре. Для него этот сезон скорее всего уже завершен.
- Мораес выступает за донецкий клуб с 2018 года. В своем последнем сезоне-2020/2021 сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и одним ассистом.
- Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.