Жуниор Мораес: счастлив вернуться

34-летний форвард "горняков" наконец восстановился от серьезной травмы крестообразных связок. С апреля Жуниор Мораес не выходил на футбольное поле.

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Футболист восстанавливался в Бразилии под присмотром известного физиотерапевта Лучано Росы который работал на базе Коринтианса. 29 сентября игрок группы атаки прилетел в Киев.

Жуниор уже даже посетил тренировки дончан перед дерби УПЛ с киевским Динамо. Однако участия в тренировочном процессе Мораес не принимал. Форвард наблюдал за партнерами по команде за пределами поля.

Нападающий рад возвращению в Украину. Об этом он написал на своей странице в инстаграме. Следует отметить, что подпись к фото футболиста была на украинском языке: "Щасливий повернутись".

Ранее сообщалось, что футболист сможет вновь одеть футболку Шахтера в официальном матче еще в этом 2021 году. Мораес очень вовремя восстановился от травмы. В игре Лиги чемпионов против Интера жуткое повреждение получил 20-летний нападающий Шахтера Лассина Траоре. Для него этот сезон скорее всего уже завершен.

Мораес выступает за донецкий клуб с 2018 года. В своем последнем сезоне-2020/2021 сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и одним ассистом.

Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.

Свой следующий матч Шахтер сыграет 3 октября. "Горняки" на выезде встретятся с Динамо в рамках УПЛ. Начало поединка в 19:30.