Шахтер – Александрия 1:2

Голы: Корниенко, 16 – Третьяков, 6, Ковалец, 21

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Шахтер активно начал игру – уже на 1-й минуте Додо справа ворвался в штрафную, и после его прострела Мирошниченко спас ситуацию, опередив Мудрика.

Однако, счет сенсационно открыли "горожане". На 6-й минуте Одарюк навесил с правого фланга, Цуриков с лету сделал прострел к линии вратарской площадки, и Третьяков переправил мяч в ворота.

"Горняки" реабилитировались за 10 минут. Дентиньо отдал в правый угол штрафной на ход Додо, пошел прострел, и Корниенко отправил мяч в ворота.

На этом сенсации от Александрии не закончились и она снова вышла вперед – Третьяков пробежался по левому флангу и отдал на ход Цурикову, который отпасовал назад к линии штрафной. Ковалец принял мяч и с разворота низом пробил точно в угол.

После перерыва Траоре забросил мяч на ход Патрику в штрафную, и Билык опередил соперника. На 88-й минуте после навеса с углового Педриньо не смог пробить сразу, а потом не попал в ближний угол.

В итоге, Шахтер сенсационно потерял очки уже в третьем туре УПЛ. Теперь "горняки" имеют по 6 очков вместе с Александрией.

Шахтер – Александрия видеообзор