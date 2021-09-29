Герой Шерифа в Мадриде
Себастьян Тиль стал первым в истории люксембургским футболистом, который отличился голом в Лиге чемпионов. Атакующий полузащитник Шерифа стал героем матча с Реалом.
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Ничего не предвещало беды. Игроки Шерифа ввели мяч из аута на Траоре. Нападающий отдал передачу ближе к центру штрафной. На пас откликнулся Тиль, который ударом в одно касание мощно пробил в ворота Куртуа. Мяч по невероятной траектории залетел во владения "Королевского клуба".
Это его первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Победный гол Шериф забил на последней минуте основного времени. Молдавский клуб, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб, создал еще одну сенсацию в Лиге чемпионов, обыграв Реал в Мадриде – 1:2.
- После двух туров клуб из Молдовы с 6 очками возглавил группу "D". Реал идет сразу за спиной Шерифа – 3 балла. Интер и Шахтер имеют по одному пункту и занимают третье и четвертое места соответственно.
- После поединка молдавский клуб пошутил над "сливочными" в своих соцсетях.
Как Тиль забил победный гол Шерифа: видео