Герой Шерифа в Мадриде

Себастьян Тиль стал первым в истории люксембургским футболистом, который отличился голом в Лиге чемпионов. Атакующий полузащитник Шерифа стал героем матча с Реалом.

Подробнее Шериф Вернидуба сенсационно обыграл Реал в Мадриде: видео голов

Ничего не предвещало беды. Игроки Шерифа ввели мяч из аута на Траоре. Нападающий отдал передачу ближе к центру штрафной. На пас откликнулся Тиль, который ударом в одно касание мощно пробил в ворота Куртуа. Мяч по невероятной траектории залетел во владения "Королевского клуба".

Это его первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Тиль выступает за команду Вернидуба на правах аренды. Его контракт принадлежит клубу Прогресс Нидеркорн. В новом сезоне футболист отыграл уже 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

Победный гол Шериф забил на последней минуте основного времени. Молдавский клуб, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб, создал еще одну сенсацию в Лиге чемпионов, обыграв Реал в Мадриде – 1:2.

После двух туров клуб из Молдовы с 6 очками возглавил группу "D". Реал идет сразу за спиной Шерифа – 3 балла. Интер и Шахтер имеют по одному пункту и занимают третье и четвертое места соответственно.

После поединка молдавский клуб пошутил над "сливочными" в своих соцсетях.

Как Тиль забил победный гол Шерифа: видео