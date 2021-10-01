32-летний рефери начал привлекаться к судейству в элитном дивизионе в прошлом сезоне. В текущем сезоне Шандор работал в качестве главного судьи на трех встречах Украинской премьер-лиги, где показал 15 желтых карточек.

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Отметим, что Александр Шандор в этом сезоне уже судил матчи с участием Шахтера. В 4 туре, когда горняки дома обыграли Металлист 1925. Также он был четвертым арбитром на матче Шахтер – Александрия, когда гости получили сенсационную победу. И работал на матче Динамо – Десна четвертым арбитром.

Главным арбитром на матчах с участием киевского Динамо еще не работал.

На линиях Шандору будут помогать Семен Шлончак (Черкассы) и Дмитрий Запороженко (Запорожье), четвертый арбитр – Игорь Пасхал (Херсон). Обязанности арбитра VAR будет выполнять Екатерина Монзуль (Харьков).

Напомним, что матч между Динамо и Шахтером начнется в 19:30.