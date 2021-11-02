Виктора Корниенко вызвали в сборную Украины по футболу

Тренерский штаб сборной Украины решил вызвать в команду защитника Виктора Корниенко. До этого он находился в резервном списке.

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Виктор Корниенко должен заменить в сборной Украины защитника киевского Динамо Виталия Миколенко. Последний получил повреждение, которое не позволит ему принять участие в ноябрьском сборе сборной Украины.

Напомним! Виктор Корниенко дебютный матч за сборную Украины сумел сыграть лишь 8 сентября 2021 года. В товарищеском матче против Чехии он отметился забитым голом.

Сбор "сине-желтых" начнется 8 ноября в Киеве. В сборную вызвано 25 игроков.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбык (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).

Бой Ломаченко – Комми официально объявлен: дата и место

TopRank официально объявил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с легковесом Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).

Боксеры выйдут на ринг 11 декабря в Нью-Йорке в "Мэдисон-сквер-гарден".

"Мэдисон-сквер-гарден" впервые за два года будет принимать вечер по боксу. Последний раз здесь проводили бой Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас: американец защитил звание чемпиона мира WBO в полусреднем весе, нокаутировав литовца в девятом раунде.

Кто такой Ричард Комми?

34-летний боксер из Ганы, одержавший 27 побед в профессиональном боксе.

Наивысшее достижение Комми – титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Он получил его в 2019 году, победив россиянина Ису Чаниева, однако в следующем же бою потерял пояс, уступив Теофимо Лопесу.

После поражения от Лопеса Комми провел лишь один поединок, нокаутировав доминиканца Джексона Маринеса в феврале 2021 года.

Украинская чемпионка Олимпиады заболела коронавирусом

Украинская саблистка Ольга Харлан сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус. Впрочем, именитая спортсменка вакцинирована и болезнь протекает без симптомов.

Сейчас Харлан участвует в "Танцах со звездами". Выступление Ольги от 31 октября было показано в записи, она получила иммунитет на один эфир.

"Я сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат, хоть я и вакцинирована. Я чувствую себя хорошо, каких-то симптомов не чувствую", – сказала Харлан.

Свитолина упала в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток. Лидер украинской сборной по теннису Элина Свитолина оказалась за пределами топ-10 мирового рейтинга.

В мае 2017 года Свитолиной удалось подняться с 11-го места на шестое в рейтинге WTA. На протяжении четырех с половиной лет украинка уверенно держалась в топ-10 и даже входила в топ-3.

В обновленном рейтинге Элина Свитолина опустилась на 8 позиций и занимает 14-ю строчку.