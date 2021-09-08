Для Корниенко это дебютный матч за сборную Украины. Главный тренер сборной Александр Петраков решил использовать его как левого латераля.

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На 27-й минуте украинцам удалась быстрая контратака – Тимчик обыгрался с Зинченко, получив пас на ход по правому флангу. Соперник за ним не успел, поэтому он сделал прострел в штрафную. Там было сразу двое украинских футболистов – Сикан и Зубков. Но так получилось, что мяч пролетел в них за спинами. И долетел до Корниенко, который был без опеки на границе штрафной.

В Корниенко было достаточно времени, чтобы остановить его и подстроить себе под удар. Игрок пробил мощно в угол ворот, поэтому в Штанека не было шансов спасти команду от пропущенного гола.

Видео гола Корниенко в ворота сборной Чехии