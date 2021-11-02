Віктора Корнієнка викликали до збірної України з футболу

Тренерський штаб збірної України вирішив викликати до команди захисника Віктора Корнієнка. До цього він перебував у резервному списку.

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Віктор Корнієнко повинен замінити в збірній України захисника київського Динамо Віталія Миколенка. Останній отримав ушкодження, яке не дозволить йому взяти участь у листопадовому зборі збірної України.

Нагадаємо! Віктор Корнієнко дебютний матч за збірну України зумів зіграти лише 8 вересня 2021 року. У товариському матчі проти Чехії він відзначився забитим голом.

Збір "синьо-жовтих" розпочнеться 8 листопада в Києві. До збірної викликано 25 гравців.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).

Бій Ломаченко – Коммі офіційно оголошено: дата та місце

TopRank офіційно оголосив, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) проведе бій із легковаговиком Річардом Коммі (30-3-0, 27 KO).

Боксери вийдуть на ринг 11 грудня в Нью-Йорку в "Медісон-сквер-гарден".

"Медісон-сквер-гарден" уперше за два роки прийматиме вечір з боксу. Востаннє тут проводили бій Теренс Кроуфорд та Егідіюс Каваляускас: американець захистив звання чемпіона світу WBO у напівсередній вазі, нокаутувавши литовця в дев'ятому раунді.

Хто такий Річард Коммі?

34-річний боксер із Гани, який здобув 27 перемог у професійному боксі.

Найвище досягнення Коммі - титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Він здобув його у 2019 році, перемігши росіянина Ісу Чанієва, проте у наступному ж бою втратив пояс, поступившись Теофімо Лопесу.

Після поразки від Лопеса Коммі провів лише один поєдинок, нокаутавши домініканця Джексона Марінеса у лютому 2021 року.

Українська чемпіонка Олімпіади захворіла на коронавірус

Українська шаблістка Ольга Харлан повідомила, що склала позитивний тест на коронавірус. Втім, іменита спортсменка вакцинована і хвороба протікає без симптомів.

Наразі Харлан бере участь у "Танцях із зірками". Виступ Ольги від 31 жовтня було показано у записі, вона отримала імунітет на один ефір.

"Я здала тест на COVID-19 та отримала позитивний результат, хоч я і вакцинована. Я почуваюся добре, якихось симптомів не відчуваю", – сказала Харлан.

Світоліна упала в рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Лідерка української збірної з тенісу Еліна Світоліна опинилася за межами топ-10 світового рейтингу.

У травні 2017 року Світоліній вдалося піднятися з 11-го місця на шосте в рейтингу WTA. Впродовж чотирьох з половиною років українка впевнено трималася у топ-10 та навіть входила у топ-3.

В оновленому рейтингу Еліна Світоліна опустилася на 8 позицій і займає 14-у сходинку.