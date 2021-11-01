Сейчас Харлан участвует в "Танцах со звездами". Выступление Ольги от 31 октября было показано в записи, она получила иммунитет на один эфир.

Смотрите также Ольга Харлан призналась, что нарушила запрет на секс на Олимпиаде в Токио: видео

"Я сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат, хоть я и вакцинирована. Я чувствую себя хорошо, каких-то симптомов не чувствую", – сказала Харлан.

Неудачное выступление Харлан на Олимпиаде-2020