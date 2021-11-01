Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Стоимость билетов составляет от 200 до 800 грн.

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Процедура покупки билета

Чтобы купить билет на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место жительства всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого лица отдельно).

Болельщик покупает билет в определенный сектор, на конкретный ряд и место.

Билеты обмену и возврату не подлежат, но в случае проведения матча без зрителей средства за билеты будут возвращены в полном объеме.

Условия для покупки билета

При этом на стадион не пустят без сертификата о полной вакцинации или отрицательного теста, сделанного не более чем за 72 часа до старта матча.

После игры с Болгарией сборная Украины отправится в Боснию на последний поединок отбора ЧМ-2022.