"У нее впереди решающие три года"

27-летняя украинская теннисистка решила провести кадровые изменения на тренерском мостике. Элина Свитолина в течение пяти лет выступала под руководством Эндрю Беттлса. За это время украинка поднимала над головой 11 трофеев.

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Юрий Сапронов написал свое мнение по этому поводу на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что пять лет назад никто даже не знал, кто такой Беттлс. Эндрю был просто спарринг-партнером легендарного теннисиста Энди Маррея.

Пять лет назад Элина выбрала своим тренером 24-летнего специалиста и не прогадала.

За 5 лет с Энди Элина выиграла 11 турниров из своих 16. Она приняла решение прекратить сотрудничество. Сейчас Элине 27. На мой взгляд, у нее впереди решающие три года для того, чтобы осуществить главную мечту своей жизни – выиграть турнир серии Гренд Слэм. Да, мечта не 1 ракетка мира,

– говорится в посте.

"Ей нужен теннисный человек, но психолог"

Четыре года подряд украинка не вылетала из топ-6 лучших теннисисток мира. А из-за не слишком удачных выступлений на последних соревнованиях и вообще вылетит из топ-10. Это будет ее худший результат за последние 5 лет.

Сапронов заявил, что на это повлияло множество причин. Однако бывший спонсор спортсменки заверил, что у Элины есть все, чтобы воплотить свою мечту в реальность.

Причин много. Были и травмы, и Олимпиада, и время, и свадьба. Самое важное событие в жизни – свадьба. Ей нужен ментор. Теннисный человек, но психолог. Она все умеет, нужно в решающие моменты сложить все пазлы в голове, в холодной голове, в очень холодной, безэмоциональной голове. И будет титул на Гренде Слэм. Я верю,

– написал Сапронов.

В этом сезоне Элина выступает не слишком убедительно. Свитолина завоевала только один титул на турнире WTA в Чикаго (США). Поэтому девушка не смогла отобраться на Итоговый турнир WTA.

Правда, теннисистка принесла Украине бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Украинка в борьбе за 3 место обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Последний раз Элина выходила на корт 20 октября на турнире в Испании. Украинка уже в первом матче неожиданно вылетела от колумбийки Марии Камилы Осорио Серрано.

Текст публикации из фейсбука Юрия Сапронова

Тренер. Это самое главное для спортсмена. 5 лет назад мир не знал тренера по имени Эндрю Беттлс. Это был спарринг-парнер знаменитого Шотландца Энди Маррея, которого тогда тренировала Амели Моресмо. 5 лет назад Элина Свитолина выбрала 24-х летнего парня тренером. И угадала.



За 5 лет с Энди Элина выиграла 11 турниров из своих 16. Сегодня она приняла решение прекратить сотрудничество. Сейчас Элине 27. На мой взгляд у неё впереди решающие три года для того ,чтобы осуществить главную мечту своей жизни - выиграть турнир Большого Шлема. Да, мечта не 1 ракетка Мира, а Шлем.

4 года подряд Свитолина не опускалась ниже 6 места по итогам года (от 3 до 6).

В понедельник Элина вылетит из топ-10. Будет между 13 и 18 местом. Это её худший результат за пять лет.

Причин много, были и травмы, и Олимпиада, и ковидное время, и свадьба.

Важнейшее событие в жизни свадьба. Ей нужен ментор. Теннисный человек, но психолог.

Она все умеет, нужно в решающие моменты сложить все пазлы в голове, в холодной голове, в очень холодной ,без эмоциональной голове. И будет титул на Шлеме! Я верю!