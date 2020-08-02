Победитель "Золотой бутсы-2020", кадровая чистка "Мариуполя": новости спорта 1 августа
В субботу, 1 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
Чиро Иммобиле – победитель "Золотой бутсы-2020"
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" в 2020 году, поскольку Криштиану Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на матч 38 тура Серии А с "Ромой", пишет 24 канал.
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Роналду был единственным игроком, который в этом сезоне мог догнать Иммобиле, у которого 35 голов. Португалец поразил ворота соперников 31 раз.
- Это означает, что Иммобиле стал лучшим бомбардиром Европы с 35 голами, опередив на один мяч нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски (34 точных удара).
- Он третий итальянец, получивший этот титул, после экс-нападающего "Ромы" Франческо Тотти (26 голов), и бывшего форварда "Фиорентины" Луки Тони (31 гол).
"Мариуполь" стремительно покидают ведущие футболисты
Ряд ведущих футболистов "Мариуполя" покинули команду по итогам сезона 2019/20. 31-го июля клуб сообщил о первых кадровых потерях клуба.
Азовский клуб объявил об уходе капитана Сергея Яворского, хавбека Валерия Федорчука и форварда Руслана Фомина. Также клуб решил указать на дверь Игорю Тищенко. У всех футболистов закончились контракты с клубом. Стороны решили не подписывать новые соглашения.
Сообщается, что "Мариуполь" также покинут защитник Сергей Чоботенко, а также полузащитники Вячеслав Чурко и Даниил Игнатенко.
Жерсон Родригес вернулся в Киев
Форвард "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес снова вернулся в Украину после неоднозначного вояжа в турецкий клуб "Анкарагюджю". Люксембуржец на своей странице в Instagram опубликовал сторис из Киева.
В конце действующего сезона турецкий клуб досрочно разорвал контракт с Жерсоном. Родригес принял участие в драке с одноклубником.
"Арсенал" одержал волевую победу в финале Кубка Англии
На стадионе "Уэмбли" состоялся финальный матч Кубка Англии-2020 по футболу. Обладателем трофея стал лондонский "Арсенал", одержавший волевую победу над земляками из "Челси" со счетом 2: 1.
Это уже 14 Кубок Англии, завоеванный рекордсменом по этому показателю "Арсеналом". У "Манчестер Юнайтед" - 12 трофеев, у" Челси " осталось 8.