У суботу, 1 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Чіро Іммобіле – переможець "Золотої бутси-2020"

Нападник "Лаціо" Чіро Іммобіле став володарем "Золотої бутси" 2020 року, оскільки Кріштіану Роналду не потрапив у заявку "Ювентуса" на матч 38 туру Серії А з "Ромою", пише 24 канал.

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Роналду був єдиним гравцем, який в цьому сезоні міг наздогнати Іммобіле, у якого 35 голів. Португалець вразив ворота суперників 31 разів.

Це означає, що Іммобіле став найкращим бомбардиром Європи з 35 голами, випередивши на один м'яч нападника мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовскі (34 точних удари).

Він третій італієць, який отримав цей титул, після екснападника "Роми" Франческо Тотті (26 голів), і колишнього форварда "Фіорентини" Луки Тоні (31 гол).

"Маріуполь" стрімко покидають провідні футболісти

Ряд провідних футболістів "Маріуполя" покинули команду за підсумками сезону 2019/20. 31-го липня клуб повідомив про перші кадрові втрати клубу.

Азовський клуб оголосив про відхід капітана Сергія Яворського, хавбека Валерія Федорчука і форварда Руслана Фоміна. Також клуб вирішив вказати на двері Ігорю Тищенку. У всіх футболістів закінчилися контракти з клубом. Сторони вирішили не підписувати нові угоди.

Повідомляється, що "Маріуполь" також покинуть захисник Сергій Чоботенко, а також півзахисники В'ячеслав Чурко та Данило Ігнатенко.

Жерсон Родрігес повернувся у Київ

Форвард "Динамо" та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес знову повернувся в Україну після неоднозначного вояжу в турецький клуб "Анкарагюджю". Люксембуржець на своїй сторінці в Instagram опублікував сторіс з Києва.

Наприкінці чинного сезону турецький клуб достроково розірвав контракт з Жерсоном. Родрігес взяв участь у бійці з одноклубником.

"Арсенал" здобув вольову перемогу у фіналі Кубка Англії

На стадіоні "Вемблі" відбувся фінальний матч Кубка Англії-2020 по футболу. Володарем трофею став лондонський "Арсенал", який здобув вольову перемогу над земляками з "Челсі" з рахунком 2:1.

Це вже 14 Кубок Англії, завойований рекордсменом за цим показником "Арсеналом". У "Манчестер Юнайтед" – 12 трофеїв, у "Челсі" залишилося 8.