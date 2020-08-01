Форвард "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес снова вернулся в Украину после неоднозначного вояжа в "Анкарагюджю".

Люксембуржец на своей странице в Instagram опубликовал сторис из Киева. Смотрите также: Скандальный Родригес хочет играть в "Динамо" под руководством Луческу Карьера Родригеса в "Динамо" Летом 2019 Родригес перешел в "Динамо" из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро.

Контракт с футболистом заключен на пять лет.

За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.

Кроме конфликта с тренером, Родригес неоднократно приезжал на тренировки с перегаром. Такими действиями он также отмечался и в предыдущих клубах. Карьера Родригеса в Турции 25-летний Жерсон стал футболистом "Динамо" летом 2020 года. И из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перешел на правах аренды в "Анкарагюджю".

Люксембургский футболист забил 6 голов в 11 матчах за "Анкарагюджю".

В конце действующего сезона турецкий клуб досрочно разорвал контракт с Жерсоном. Родригес принял участие в драке с одноклубником.

Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 1,4 миллиона евро. Контракт Родригеса с "Динамо" действует до лета 2024 года.