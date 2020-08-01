Дубль Обамеянга принес "Арсеналу" волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии: видео
На стадионе "Уэмбли" состоялся финальный матч Кубка Англии-2020 по футболу. Обладателем трофея стал лондонский "Арсенал", одержавший волевую победу над земляками из "Челси" со счетом 2: 1.
Арсенал – Челси 2:1
Голы: Обамеянг, 28 (пен), 67 – Пулышич, 5
Удаление: Ковачич, 73 (Челси)
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Первый тайм завершился вничью 1:1. На 5-й минуте Пулышич вывел вперед "Челси". В середине тайма "Арсенал" заработал пенальти, который реализовал Обамеянг.
Видео гола Пулышича
Видео первого гола Обамеянга
После перерыва тот же Обамеянг забил второй раз и теперь уже "Арсенал" повел в счете. На 73-й минуте "Челси" остался вдесятером, из-за второй желтой карточку изъяли Ковачича. "Арсенал" довел дело до победы 2:1.
Видео второго гола Обамеянга
Это уже 14 Кубок Англии, завоеванный рекордсменом по этому показателю "Арсеналом". У "Манчестер Юнайтед" - 12 трофеев, у" Челси " осталось 8.
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