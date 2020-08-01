Одна из самых сильных и перспективных борцов Украины, Европы и мира Оксана Ливач рассказала о том, почему отец отдал на плавание, конкуренции с сестрой, хитрости соперниц на ковре, вере в собственные силы и тренировочном процессе – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Борец, которая стала настоящим открытием последних лет для украинского спорта поделилась деталями из своей спортивной жизни. Она считает, что чемпионат мира 2018 года в Будапеште стал прорывом в ее карьере, пишет 24 канал. Стоит увидеть: Каратистка Терлюга сбила рулон бумаги с головы чемпиона Беленюка: видео Плавание и конкуренция с сестрой – Как попали в вольную борьбу, принимая во внимание то, что сначала занимались плаванием? – Отец у меня занимался греко-римской борьбой, поэтому всегда хотел, чтобы будущий сын был борцом. Но сложилось несколько иначе – родились две дочери. Когда мне было 10 лет, то начала посещать секцию плавания. Этот вид спорта хорошо развивает все мышцы и вообще хорошо влияет на развитие ребенка. Мне на слишком нравилось плавание из-за того, что мои соперники были большие ростом и часто меня опережали в воде по скорости. Поэтому поняла, что нужно попробовать свои силы в другом виде спорта. Отец всячески ограждал меня от вольной борьбы, потому что это очень сложный спорт, но на тот момент моя сестра уже ею занималась, получала хорошие достижения, хотя тоже в свое время около года занималась плаванием, поэтому я тоже выбрала борьбу. Могу сюда также добавить, что в нашей местности выбор был не слишком большим в плане спортивных секций. – Была ощутима конкуренция между Вами и сестрой? – Когда я только начинала свои первые шаги в борьбе, то сестра еще была действующей спортсменкой. Ее результаты были вожделенными для меня. Между нами не было конкуренции, всегда поддерживали друг друга, подбадривала ее перед соревнованиями. Когда я переходила во взрослую группу, то попала в первую весовую категорию с сестрой до 48 килограммов. Тогда сестра уже по чуть-чуть завершала карьеру, не хотела, чтобы мы боролись друг против друга, тем самым положительно поспособствовала моему развитию.

– Думаете, она бы продолжила свою карьеру, если бы вы были в разных весовых категориях?

– Сложно ответить, никогда не ставила ей такого вопроса. Возможно, она просто уже не хотела заниматься борьбой.

– Во время столкновений с сестрой появлялась мысль, что это одна из самых родных людей или на ковре она исключительно соперница?

– Когда я начинала набирать обороты в своей карьере, то уже в некоторых схватках была сильнее сестры, возможно, ей тогда было обидно. Мой стиль борьбы – агрессивный, независимо против кого соревнуюсь, поэтому наши схватки были очень эмоциональными. Тогда мы решили, что в общем поединке не будем показывать свои сильные характеры. Не хотелось, чтобы спорт влиял на сестринские отношения.

Прорыв в карьере и знак судьбы

– Достигли бы таких хороших результатов, если бы выступали в другой весовой категории?

– Думаю, что смогла бы показать хорошие результаты. Для этого нужно только желание и много работать. Тогда можно достичь всего чего захочешь, не глядя в какой весовой категории борешься.

– Тогда в какой категории хотели бы попробовать свои силы?

– Мне нравится категория – 57 килограммов. Там серьезная конкуренция за право называться сильнейшим борцом.

– Какие соревнования можно называть прорывом в карьере?

– Это был чемпионат мира среди взрослых в 2018 году в Будапеште на который вообще не должна была ехать. Первый номер сборной не смогла поехать на соревнования, поэтому я будучи вторым номером приняла участие в турнире. Возможно, это был знак судьбы, что это именно мой шанс поехать на чемпионат мира, проведя к нему серьезную подготовку. В итоге получила бронзовую награду несмотря на травму, которую получила во время схватки. Такой результат шокировал меня и команду в приятном смысле этого слова. Просто ехала туда набраться опыта, попробовать составить достойную конкуренцию, но я превзошла свои ожидания.

– Как отходили от такого неожиданного результата?

– Я очень много тренировалась, поэтому понимала, что уже достойна была получать такие результаты. Хотелось показать всем, что такой результат на чемпионате мира не стал случайностью. Постепенно добавляла во всех своих показателях, чтобы достойно держать высокий уровень и показывать еще лучшие достижения.

– Насколько сложно было бороться с травмой?

– В таких случаях схватки становятся еще тяжелее из-за дополнительной преграды. Постоянные боли не дают тебе полностью показать все на что способна. Начинаешь себя несколько жалеть, чтобы не сделать повреждения еще серьезнее, но все получается наоборот.

Хитрости соперниц и вера в собственные силы

– Самое обидное поражение в карьере?

– Это был международный турнир в Киеве. Победила многих хороших соперниц в сетке, но в борьбе за бронзу уступила. Поединок проходил хорошо, лидировала 8:0 по баллам, не хватало только 2 очка к победе, но в итоге потерпела поражение. Такой итог схватки неприятно поразил меня, не понимала, как могла отдать так легко победу сопернице. После такого поединка в голове появилась мысль, что нужно завязывать с борьбой, была своего рода депрессия.

– Как выходили из такой психологической пропасти?

– Хотелось просто уехать, чтобы никого не видеть и не слышать. Но прошло некоторое время, начала анализировать схватку, свои ошибки, чтобы больше стараться их не повторять. Нашла нужные слова, которыми начала себя подбадривать. Верила в свои силы и в то, что смогу еще получить желанные результаты. Конечно, без поддержки родных людей здесь также не обошлось.

– Насколько часто сталкиваетесь с провокациями во время схватки?

– У нас есть несколько приемов, которые нельзя делать. Например, тянуть за волосы, выламывать пальцы, щипаться, но есть такие борцы, которым удается сделать из перечисленного так, чтобы судья не заметил. Также все хорошо знают, что борцы из Турции могут хитрить. Перед выходом на ковер наши руки должны быть сухими, а они намазывают руки гелем, который помогает при схватке. Когда спортсменка потеет этот гель делает ее руки скользкими, поэтому соперницам очень сложно сделать захват, турчанка просто выскальзывает из твоих рук. Судья может зафиксировать такие хитрости и попросить тренера вытереть руки борчихи, но не всегда эти моменты удается контролировать.

Спортивные цели и финансовая составляющая

– Узнают люди Вас в родных краях?

– Все приветствуют, поддерживают, но нет такого, чтобы шли и просили сфотографироваться. Возможно, это из-за того, что наш вид спорта не так популярен в Украине. В борцовской общественности маленькие спортсменки подходят и просят сделать фото, это приятно. К сожалению, в Украине люди не слишком интересуются борьбой, возможно, потому что в плане правил, это достаточно сложный вид спорта и люди просто не хотят разбираться во всех особенностях борьбы. Конечно, со стороны спортсменов тоже должна идти определенная отдача не только в плане результатов. Сейчас благодаря соцсетям можем показывать всю нашу спортивную жизнь. Юные борцы могут видеть, как нам удается получать желанные результаты. Они могли бы вдохновляться и добавлять мотивации для получения высоких достижений.

– Насколько возможно прожить спортсмену за те средства, которые выплачивает государство?

– Сложно, если не получаешь хороших результатов. Если же спортсмен показывает хорошие достижения на международных соревнованиях, имеет звание и зарекомендует себя лучше, то вполне реально заработать себе на жизнь. Также поддерживает область, НОК, который к слову, выделяет средства для спортсменов перед Олимпийскими играми. Он получает определенную сумму денег от страны-организатора Олимпиады, которую впоследствии распределяют на ограниченное количество лучших спортсменов своей страны. Многие ребят покинули спорт-за того, что никак не могли достичь поставленных целей.

– Следующая цель после получения золота на Олимпиаде?

– Хочу получить не одно золото. Также хочется подтвердить звание чемпионки Европы, возможно, даже сделать это неоднократно. Догнать Марию Стадник из ее девятью победами уже наверняка невозможно, но все впереди, посмотрим, как сложится будущая карьера. Пока здоровье будет давать оставаться в спорте, до буду развиваться и тренироваться. Чем больше тренируешься, тем больше становишься настоящим фанатом своего вида спорта. Борьба течет в моей крови, без нее уже сложно представить свою жизнь. Хорошие достижения добавляют мотивации продолжать держать высокую планку.

Тренировочный процесс и конкуренция для футболисток

– Борьба – это работа или любимое дело, которое приносит удовольствие?

– Борьба – это работа, которая приносит удовольствие.

– Многие спортсмены не любят тренировочные сборы. Вы относитесь к таким?

– У нас разнообразная работа, поэтому она не может надоедать. Каждая тренировка, это задача, которую нужно выполнить. В течение тренировочного процесса мы разрабатываем определенную технику борьбы. Если у тебя получается прием, который ты нарабатывала более месяца, это придает большой силы и уверенности работать и развиваться дальше. Это значит, что ты двигаешься в правильном направлении.

– Вы играете в футбол вместо разминки. Топовые борцы, которые составили конкуренцию футболисткам?

– Так сложилось, что тренируясь во Львове разминку заменяем футболом. Играем на небольшие ворота, поэтому голкипер имеет права брать мяч в руки. Уже достаточно долго так играем, нет даже комбинации, думаю, мы смогли бы составить достойную конкуренцию футболисткам. В рейтинг борцов, которые лучше играют отнесу себя, Кристину Демко, Юлию Халаджи-Благиню и Кристину Березу. Юлия Ткач и Алла Черкасова больше любят играть регби. Такие разминки перед тренировкой у нас очень жаркие. Эмоции взрываются, особенно, когда кто-то схитрит или сыграет не по правилам. Также часто тренеры играют вместе с нами. Но они могут иногда жаловаться из-за того, что моментами можем сыграть слишком грубо.

– Что вообще дал Вам спорт?

– Больше он дал мне уверенность и возможность реализовать себя. Спорт поставил мне цель к которой я стремлюсь и добавил самодисциплины.

Достижения Оксаны Ливач: главное

Оксана Ливач – чемпионка Европы среди кадетов (2014). Также обладательница серебряной награды в 2013 году.

Чемпионка мира (2013) и серебряный призер среди кадетов (2013).

Бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров (2015), дважды становилась чемпионкой Европы (2016 2017).

Трехкратная бронзовая призерка чемпионата мира среди юниоров (2015, 2016 и 2017).

Дважды поднималась на высшую ступень пьедестала на чемпионате Европы среди молодежи (2018, 2019) в категории до 50 килограммов.

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года в Будапеште (до 50 килограммов).

В Минске получила серебряную награду на престижных Европейских играх в 2019 году (до 50 килограммов).

В 2019 году стала чемпионкой Европы в Бухаресте (до 50 килограммов). Также в Риме в следующем году добавила в свою копилку серебряную награду.

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