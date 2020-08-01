Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" 2020 года, поскольку Криштиану Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на матч 38 тура Серии А с "Ромой".

Роналду был единственным игроком, который в этом сезоне мог догнать Иммобиле, у которого 35 голов. Португалец поразил ворота соперников 31 раз. Об этом сообщает Football Italia.

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Это означает, что Иммобиле стал лучшим бомбардиром Европы с 35 голами, опередив на один мяч нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски (34 точных удара).

Он третий итальянец, получивший этот титул, после экс-нападающего "Ромы" Франческо Тотти (26 голов), и бывшего форварда "Фиорентины" Луки Тони (31 гол).

Также Иммобиле сегодня может побить рекорд результативности Лиги, установленный Гонсало Игуаином, который забил 36 голов в Серии А сезона 2015/16. Для этого ему необходимо отметиться в ворота "Наполи".

Исторический рекорд Иммобиле

В феврале в рамках 25-го тура чемпионата Италии встретились "Лацио" и "Дженоа". Иммобиле отметился голом и повторил рекорд. Римское "Лацио" победило "Дженоа" со счетом – 2:3.

Благодаря этому голу Иммобиле повторил историческое достижение 61-летней давности. Чиро забил 27 мячей в 25-ти турах Серии А. Он повторил рекорд Антонио Анджелилло (1958/59).