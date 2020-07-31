Ряд ведущих футболистов "Мариуполя" покинули команду по итогам сезона 2019/2020. 31 июля клуб сообщил о расставании с тремя игроками.

Кто покинул "Мариуполь"

Азовский клуб объявил об уходе капитана Сергея Яворского, хавбека Валерия Федорчука и форварда Руслана Фомина.

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У всех футболистов закончились контракты с клубом. Стороны решили не продолжать.

Статистика игроков

31-летний Яворский дебютировал за "Мариуполь" в июле 2007 года. Суммарно с перерывами провел в клубе 10 сезонов.

В его активе 228 матчей и 8 забитых голов.

34-летний Фомин сыграл первый матч за азовцев в 2011 году. Пробыл в клубе 7 сезонов, сыграл 137 матчей, забил 39 мячей.

31-летний Федорчук был в клубе с 2018 года. Сыграл 54 матча и забил 4 гола.

"Мариуполь" остался и без тренера

Как сообщалось ранее, "Мариуполь" решил не продлевать контракт с главным тренером Александром Бабичем.

Под его руководством в этом сезоне "азовцы" не смогли выйти в квалификацию Лиги Европы. В финале плей-офф "Мариуполь" проиграл "Колосу".

Вероятно, новым тренером "Мариуполя" станет Остап Маркевич.