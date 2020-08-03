Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Великобритании. При этом финишировал он на трех шинах. Игорь Суркис дал большое интервью. Такими были главные новости спорта 2 августа

Эпическая победа Хэмилтона и позор Квьята на Гран-при Великобритании

2 августа состоялось Гран-при Великобритании на трассе "Сильверстоун". И до 50 круга (из 52 кругов) ничего важного в гонке не произошло. За исключением трех восхождений – Нико Хюлькенберг так и не смог стартовать на первом круге после столкновения болид Кевина Магнуссена вылетел с трассы и был поврежден. И только на 13-м круге с трассы вылетел россиянин Даниил Квьят. Он тоже разбил болид, а после аварии едва не избил и оператора.

И все же на лидерство в гонке это не имело особого значения – оба пилота Mercedes Льюиса Хэмилтон и Валттери Боттас шли первыми с большим отрывом. Пока за два круга до конца передняя левая шина не треснула у Боттаса. он отправился в боксы, и на трассу вернулся уже двенадцатый. А за несколько поворотов до финиша такая же проблема произошла и у Хэмилтона. Однако ему повезло, что у него отрыв от Макса Ферстаппена в то время составлял до 29 секунд. Хэмилтон сумел финишировать на трех целых шинах, опередив соперника на 6 секунд.

Большое интервью Суркиса: о разговоре с Ахметовым, продаже Цыганкова и Порошенко

Президент "Динамо" Игорь Суркис дал большое интервью. Наговорил он много чего интересного.

О разговоре с Ахметовым

Игорь Суркис рассказал, что общался с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым после подписания контракта с Мирча Луческу.

О продаже Цыганкова

По словам Суркиса, Луческу считает, что Цыганкова следует продать, если на игрока поступит хорошее предложение. В качестве примера он привел тот факт, что и Ярмоленко надо было раньше продавать.

О болельщиках

Суркис убежден, что если команда под руководством Луческу начнет показывать результат, то количество недовольных болельщиков станет в разы меньше. И они будут "аплодировать и команде, и тренеру". Ему же лично эти аплодисменты не нужны.

О Блохине

Немало досталось и когда-то легендарному игроку "Динамо" Олегу Блохину. Суркис вспомнил бывшему тренеру клуба об "изменах". Среди них и то, что Блохин почти не думал, когда ему предложили работу в "Динамо". Хотя в настоящее время работал в сборной Украины. И для работы в сборной Украины Олег Блохин перешел из Коммунистической партии в СДПУ (о). А когда стал тренером "Динамо", то ради него на трансферы потратили 70 миллионов евро, а команда заняла лишь четвертое место.

О Порошенко и национализации "Приватбанка"

Игорь Суркис считает, что деньги его семьи, которые были на счетах "Приватбанка", и которые были списаны со счетов при национализации банка, у семьи были "нагло взяты" тогдашним президентом Петром Порошенко. Речь идет о сумме в более чем 1 миллиард гривен, которые были на счетах у семьи Суркисов.

Напомним, что суд признал семью Суркисов связанными с тогдашним владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским. И во время национализации "Приватбанка" была введена процедура ball-in, когда вклады связанных с владельцем лиц были переведены в акции банка, которые впоследствии Украина выкупила за 1 гривну. Семья Суркисов долго судилась с "Приватбанком" и Национальным банком Украины по этому делу.

Игорь Суркис заявил, что это было сделано по решению Порошенко, чтобы "держать их в заложниках". Поэтому он и в дальнейшем будет судиться за эти деньги.

Скрипник в "Днепр-1", Бабич в "Заре"?

Ситуация с тренерами в украинских клубах продолжает оставаться неопределенной. Александр Бабич покинул "Мариуполь", но где он будет дальше работать – пока неизвестно. Так же, как и официально не названо, кто будет тренировать азовский клуб. Один из главных кандидатов – Остап Маркевич. Он якобы уже прибыл в "Мариуполь". И даже провел первую тренировку с командой. Сама команда рассталась уже с большим количеством футболистов – Фомин, Яворский, Федорчук, Тищенко и Полегенько. Не вполне понятна ситуация с арендованными у "Шахтера" игроками.

Самого Бабича называют главным претендентом на место тренера "Зари". Хотя пока Виктор Скрипник еще официально наставник луганского клуба. Хотя некоторые СМИ уверяют, что с ним уже договорился "Днепр-1", и в понедельник, 3 августа, его представят официально. Пока же первую тренировку футболистов "Зари" провел тренерский штаб Скрипника. Правда без самого Скрипника.