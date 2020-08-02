Льюис Хэмилтон на Mercedes установил рекорд, в седьмой раз выиграв гран-при Великобритании. 2 августа он это сделал на трех колесах.

Не все пилоты сумели стартовать на гран-при Великобритании, пишет 24 канал. Нико Хюлькенберг, который заменил на этом этапе Серхио Переса (у него подозрение на коронавирус), так и не начал гонку. Сначала планировалось, что он будет стартовать с пит-лейн. Но механики не успели починить все неисправности в болиде.

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Что касается остальных пилотов, то все было довольно привычно – первым стартовали пилоты Mercedes – Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно. За ними расположились Макс Ферстаппен из Red Bull и Шарль Леклер на Ferrari. Пятым стартовал Ландо Норрис из McLaren, а шестым – Лэнс Стролл из Racing Point.

Аварии на начале

И уже на первом круге произошла аварии, из-за чего на трассу выехали машины безопасности. В последнем повороте Алекс Албон столкнулся с Кевином Магнуссеном. Болид Haas выбросило на обочину, после чего произошло столкновение с отбойниками. Впоследствии пилота Red Bull оштрафуют за это на 5 секунд.



Разбитый болид Магнуссена / фото twitter.com/F1

На 13-м круге произошла еще одна авария. На этот раз пилот AlphaTauri Даниил Квят не справился с управлением и вылетел с трассы. Он тоже разбил свой болид. И был довольно разъярен из-за этого. Он ударил по камере с оператором, который снимал его после аварии.

Квят разбил болид во время гран-При Великобритании / фото twitter.com/F1

Остальные гонки проходили по привычному сценарию – пилоты "серебряных стрел" лидировали, остальные же боролись за другие позиции.

Роковые проколы

Все изменилось после 50-го круга, за два круга до финиша. Именно тогда переднее левое колесо проколол Валттерв Боттас. Финн шел вторым, но был вынужден отправиться в боксы. На трассу он вернулся уже 12-ым. Впоследствии прокол произошел и у Карлоса Сайнса из McLaren.

Этим воспользовался Ферстаппен, который тоже поехал в бокс. До этого он был третьим. Но на новых шинах пилот Red Bull планировал показать лучшее время на круге, чтобы получить дополнительный балл.

И уже на последнем круге прокол того же левого переднего колеса произошел у Хэмилтона. И лидер гонки значительно замедлился.

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Однако Хэмилтон выигрывал 29 секунд у Ферстаппена. Как не пытался последний сократить отставание и выиграть, ему это не удалось. Хоть и на трех колесах, но Хэмилтон таки финишировал первым. Ферстаппен отстал от него на 6 секунд на финише. Третьим финишировал Леклер.

Борьбу за последнее место в очковой зоне между собой вели Феттель и Боттас. Немец сумел отстоять свою позицию, оставив пилота Mercedes без зачетных очков.

Результаты гран-при Великобритании / иллюстрация twitter.com/F1

Для Хэмилтона победа на гран-при Великобритании стала седьмой в карьере. Он побил рекорд по количеству домашних побед. До этого Ален Прост шесть раз побеждал на домашнем гран-при во Франции.