Льюїс Хемілтон переміг на гран-прі Великої Британії. При цьому фінішував він на трьох шинах. Ігор Суркіс дав велике інтерв'ю. Такими були головні новини спорту 2 серпня

Епічна перемога Хемілтона та ганьба Кв'ята на гран-прі Великої Британії

2 серпня відбулося гран-прі Великої Британії на трасі "Сільверстоун". І до 50 кола (з 52 кіл) нічого важливого в гонці не відбулося. За винятком трьох сходжень – Ніко Хюлькенберг так і не змін стартувати, на першому колі після зіткнення болід Кевіна Магнуссена вилетів з траси та був пошкоджений. І лише на 13-у колі з траси вилетів росіянин Данііл Кв'ят. Він теж розбив болід, а після аварії мало не побив і оператора.

Та все ж на лідерство у гонці це не мало особливого значення – обидва пілоти Mercedes Льїс Хемілтон та Валттері Боттас йшли першими з великим відривом. Аж поки за два кола до кінця передня ліва шина не тріснула в Боттаса. він відправився в бокси, і на трасу вернувся вже 12-им. А за декілька поворотів до фінішу така ж проблема сталася і в Хемілтона. Однак йому пощастило, що в нього відрив від Макса Ферстаппена на той час складав аж 29 секунд. Хемілтон таки зумів фінішувати на трьох цілих шинах, випередивши суперника на 6 секунд.

Велике інтерв'ю Суркіса: про розмову з Ахметовим, продаж Циганкова та Порошенка

Президент "Динамо" Ігор Суркіс дав велике інтерв'ю. Наговорив він багато чого цікавого.

Про розмову з Ахметовим

Ігор Суркіс розповів, що спілкувався з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим після підписання контракт з Мірча Луческу.

Про продаж Циганкова

За словами Суркіса, Луческу вважає, що Циганкова слід продати, якщо на гравця надійде хороша пропозиція. Як приклад він навів той факт, що і Ярмоленка треба було раніше продавати.

Про вболівальників

Суркіс переконаний, що якщо команда під керівництвом Луческу почне показувати результат, то кількість незадоволених вболівальників стане в рази менше. І вони будуть "аплодувати і команді, і тренеру". Йому ж особисто ці аплодисменти не потрібні.

Про Блохіна

Чимало дісталося і колись легендарному гравцю "Динамо" Олегу Блохіну. Суркіс пригадав колишньому тренеру клубу про "зради". Серед них і ті, що Блохін майже не думав, коли йому запропонували роботу в "Динамо". Хоча на цей час працював в збірній України. Та й задля роботи в збірній України Олег Блохін перейшов з Комуністичної партії в СДПУ(о). А коли став тренером "Динамо", то заради нього на трансфери витратили 70 мільйонів євро, а команда зайняла лише четверте місце.

Про Порошенка та націоналізацію "Приватбанку"

Ігор Суркіс вважає, що гроші його родини, які були на рахунках "Приватбанку", і які були списані з рахунків при націоналізації банку, вродини були "нагло забрані" тодішнім президентом Петром Порошенком. Мова йде про суму в понад 1 мільярд гривень, які були на рахунках в родини Суркісів.

Нагадаємо, що суд визнав родину Суркісів пов'язаними з тодішнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським. І під час націоналізації "Приватбанку" була запроваджена процедура ball-in, коли вклади пов'язаних з власником осіб були переведені в акції банку, які згодом Україна викупила за 1 гривню. Родина Суркісів довго судилася з "Приватбанком" та Національним банком України щодо цієї справи.

Ігор Суркіс заявив, що це було зроблено за рішення Порошенка, щоб "тримати їх в заручниках". Відтак він і надалі буде судитися за ці гроші.

Скрипник в "Дніпро-1", Бабич в "Зорі"?

Ситуація з тренерами в українських клубах і надалі залишається невизначеною. Олександр Бабич покинув "Маріуполь", але де він буде далі працювати – поки невідомо. Там само як і офіційно не названо, хто тренуватиме азовський клуб. Один з головних кандидатів – Остап Маркевич. Він нібито вже прибув до "Маріуполя". І навіть провів перше тренування з командою. Сама команда розсталася вже з чималою кількістю футболістів – Фомін, Яворський, Федорчук, Тищенко та Полегенько. Не цілком зрозуміла ситуація з орендованими в "Шахтаря" гравцями.

Самого Бабича називають головним претендентом на місце тренера "Зорі". Хоча поки Віктор Скрипник ще офіційно наставник луганського клубу. Хоча деякі ЗМІ запевняють, що з ним вже домовився "Дніпро-1", і в понеділок, 3 серпня, його представлять офіційно. Поки ж перше тренування футболістів "Зорі" провів тренерський штаб Скрипника. Правда без самого Скрипника.