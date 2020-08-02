Луческу согласился продать лидера "Динамо" Цыганкова
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу готов продать капитана команды Виктора Цыганкова. Главное, чтобы на игрока было предложение.
О том, что Луческу готов продать Цыганкова, рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии программе "Мага".
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У него философия: если будет хорошое, достойное предложение относительно Цыганкова или еще кого-то – надо продавать. Я ему говорю, что это наш ключевой футболист. А он отвечает, что, продав Цыганкова, мы даем надежду Цитаишвили. А за Георгием есть кто-то еще. Если мы их будем держать в золотой клетке, они не будут прогрессировать,
– рассказал Суркис.
По словам владельца "Динамо", Луческу уже ознакомился со всеми футболистами клуба, даже с игроками команды U-19. Поэтому именно среди этих игроков и будут искать замену Цыганкову, если его вскоре продадут.
Кроме того, Луческу в разговоре с Суркисом привел в пример трансфер Ярмоленко, которого "передержали" в "Динамо".
"А ему доказывал, что с финансовой точки зрения я его не передержал. Он согласился, но сказал, что надо было отпустить на два года раньше, тогда бы тот же Цыганков раньше стартовал и сегодня был бы вообще топовым футболистом", – рассказал Суркис.
Трансфер Ярмоленко и приход Цыганкова: главное
- Киевское "Динамо" продало Андрея Ярмоленко летом 2017 года дортмундской "Боруссии" за 25 миллионов долларов. Летом 2018 года он перебрался в английский "Вест Хэм" за 22 миллиона фунтов стерлингов.
- Сам переход Ярмоленко впоследствии ознаменовался скандалом. Согласно футбольным правилам, детско-юношеская спортивная школа, которая занималась воспитанием футболиста, должна получить свою часть из каждого трансфера игрока. В случае Ярмоленко, черниговская школа "Юность". Однако вместо СДЮШОР, эти деньги перечислили на счет ОО "Черниговский областной клуб "Юность", которая была основана только в 2015 году, и к воспитанию Ярмоленко отношения не имела. Впоследствии через суд СДЮШОР таки получила часть средств – 136 тысяч евро. За оставшиеся суммы рассмотрение дела продолжается.
- Виктор Цыганков дебютировал за "Динамо" летом 2016 года. Ему тогда было всего 18 лет. Осенью этого же года дебютировал и за национальную сборную Украины.
- Портал Transfermarkt оценивает Виктора Цыганкова в 16 миллионов евро. Он самый дорогой игрок чемпионата Украины.