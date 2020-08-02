Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу готов продать капитана команды Виктора Цыганкова. Главное, чтобы на игрока было предложение.

О том, что Луческу готов продать Цыганкова, рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии программе "Мага".

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У него философия: если будет хорошое, достойное предложение относительно Цыганкова или еще кого-то – надо продавать. Я ему говорю, что это наш ключевой футболист. А он отвечает, что, продав Цыганкова, мы даем надежду Цитаишвили. А за Георгием есть кто-то еще. Если мы их будем держать в золотой клетке, они не будут прогрессировать,

– рассказал Суркис.

По словам владельца "Динамо", Луческу уже ознакомился со всеми футболистами клуба, даже с игроками команды U-19. Поэтому именно среди этих игроков и будут искать замену Цыганкову, если его вскоре продадут.

Кроме того, Луческу в разговоре с Суркисом привел в пример трансфер Ярмоленко, которого "передержали" в "Динамо".

"А ему доказывал, что с финансовой точки зрения я его не передержал. Он согласился, но сказал, что надо было отпустить на два года раньше, тогда бы тот же Цыганков раньше стартовал и сегодня был бы вообще топовым футболистом", – рассказал Суркис.

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