На гран-при Великобритании из 20 пилотов не сумели финишировали лишь трое. Среди них и россиянин Даниил Квят, который разбил свой болид. А после этого едва не избил оператора, который был рядом.

В общем до финиша не добрались три гонщика. Однако у Нико Хюлькенберга возникли проблемы с болидом еще на старте (он так и не начал гонку). А Кевин Магнуссен сошел на первом круге, когда в него въехал соперник, и его болид вылетел на обочину и разбился, пишет 24 канал.

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Однако в своих проблемах Квят должен винить только себя самого. На 13-м круге в довольно простой ситуации он не справился с управлением болида. После чего вылетел на гравий и влетел в отбойник. Автомобиль был настолько поврежден, что он не сумел продолжить гонку.

Big crashes, awesome overtakes and one of the wildest finishes Silverstone has ever seen



Watch all the best action from the 2020 British Grand Prix #BritishGP #F1 — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Уже после того, как россиянин покинул болид, он едва не избил оператора, который снимал гонки. Когда Квят проходил мимо него, то ударил по камере.