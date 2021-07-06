Олимпик прекратит существование, операция Малиновского: новости спорта 5 июля

Донецкий Олимпик из-за финансовых трудностей прекратит свое существование, а Руслан Малиновский ляжет на операционный стол из-за грыжи. Все главные новости спорта за 5 июля – читайте на Спорт24.

Олимпик на 99 процентов прекратит существование

Донецкий Олимпик в ближайшее время прекратит свое существование. Причиной всему финансовые трудности.

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Об этом сообщает журналист Tribuna.com Олег Барков. Более того, по его информации, донецкий клуб вскоре и вовсе прекратит свое существование.

Отмечается, что на контракте у донецкой команды осталось лишь девять футболистов. При этом у клуба нет задолженностей по зарплатам. Также Олимпик получил аттестат на участие в УПЛ в следующем сезоне.

Малиновский ляжет на операционный стол после Евро-2020

Футболисту сборной Украины и итальянской Аталанты Руслану Малиновскому понадобится операция. Украинскому полузащитнику нужна операция из-за грыжи.

Сообщается, что решение о хирургическом вмешательстве на грыже живота будет приниматься в ближайшие дни. Восстановление после операции займет около 40 дней. Он может вернуться в середине августа и пропустить старт нового сезона Серии А.

Что известно о грыже Малиновского

Еще в феврале 2021 года стало известно, что у Малиновского грыжа в области живота.

Футболист отказался от хирургического вмешательства во время сезона.

Перед Евро-2020 Малиновский признался, что ему нужна операция. Игрок сказал, что займется проблемой после чемпионата Европы.

На Евро-2020 Малиновский выходил во всех матчах сборной Украины, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.

Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2020

Аналитики WhoScored назвали лучшего игрока сборной Украины по итогам Евро-2020, где наша команда дошла до 1/4 финала, проиграв Англии.

Наивысшей оценки в составе украинской сборной по итогам всего чемпионата Европы удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко.

Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, который отыграл за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6,98 балла по 10-балльной шкале.

Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.

Следующим в рейтинге идет Ярмоленко с оценкой 6,87. он также отыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионате Европы и отметился двумя голами.

Трагически погиб хоккеист Матис Кивлениекс

Умер 24-летний вратарь сборной Латвии Матис Кивлениекс. Он выступал за команду Коламбус в НХЛ. Причиной смерти стало падение, во время которого спортсмен разбил голову.

Сначала СМИ сообщали, что причиной смерти хоккеиста стал несчастный случай с пиротехникой – якобы петарда попала ему в сердце во время празднования Дня независимости США 4 июля.

Однако впоследствии издание The Athletic со ссылкой на данные местной полиции сообщило, что Матис Кивлениекс погиб в результате падения. Хотя без пиротехники здесь не обошлось. Он бежал из джакузи с друзьями после неудачного запуска салюта. Поскользнувшись, Кивлениекс головой ударился о бетонное покрытие. От этого удара он и умер.

Что известно о Матисе Кивлениексе