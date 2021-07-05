Информацию о смерти Матиса Кивлениекса подтвердили в Латвийской федерации хоккея.
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По сообщению СМИ, вероятной причиной смерти Матиса Кивлениекса стало неосторожное обращение с пиротехникой. Во время празднования Дня независимости США 4 июля, петарда попала ему в сердце.
Впоследствии команда Коламбус Блу Джекетс (Columbus Blue Jackets), за которую выступал игрок, тоже подтвердила эту информацию. По их данным, причиной смерти хоккеиста стала травма головы, которую он получил при падении.
Что известно про Матиса Кивлениекса
- Ему было 24 года. Он родился 26 августа 1996 года.
- В 2017 году стал игроком команды Кливленд Монстерс, которая является фарм-клубом Коламбуса.
- В НХЛ дебютировал в сезоне 2019/2020, проведя лишь шесть матчей.
- В сезоне 2020/2021 сыграл лишь дважды в НХЛ.
- Это не помешало Кивлениексу быть основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею в 2021 году. Он сыграл в четырех матчах на групповом этапе. В 2018 году он тоже вызывался в сборную на матчи чемпионата мира, но весь турнир провел в запасе.