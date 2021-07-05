Об этом сообщает журналист Tribuna.com Олег Барков. Более того, по его информации, донецкий клуб вскоре и вовсе прекратит свое существование.

К теме Сразу девять футболистов покинули донецкий Олимпик

Отмечается, что на контракте у донецкой команды осталось лишь девять футболистов. При этом у клуба нет задолженностей по зарплатам. Также Олимпик получил аттестат на участие в УПЛ в следующем сезоне.

Кто остался на контракте? Это Бетим Халими, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Евгений Цимбалюк, Таллес Бренер, Джео Экра и Таддеус Нкенг.

Скандал с Олимпиком