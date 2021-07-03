По данным журналистов канала "Футбол", которые работают на матче Украина – Англия в Риме, у Руслана Малиновского – микротравма.

Важно Украина – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Впоследствии стало известно, что у него мышечная перегрузка. Поэтому тренерский штаб решил не рисковать игроком.

Еще один игрок в сборной Украины, у которого проблемы с мышцами – Александр Зинченко. У него мышечный дискомфорт. Но игрок попал в стартовый состав команды. Правда на этот раз его решили использовать не на фланге, а в центре поля.