У футболиста сборной Украины Малиновского проблемы со здоровьем: ему нужна операция
У украинского полузащитника Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского грыжа в области живота.
Однако клуб пока не готов пойти на операцию. Не исключено, что Малиновский испытывает небольшой дискомфорт во время матчей.
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Сейчас у команды напряженный график, поэтому операцию, пусть даже она не считается серьезной, было решено отложить после Евро-2020.
В этом сезоне Серии А Малиновский провел 20 матчей, забил 1 гол, сделал 3 результативные передачи.
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