У украинского полузащитника Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского грыжа в области живота.

Однако клуб пока не готов пойти на операцию. Не исключено, что Малиновский испытывает небольшой дискомфорт во время матчей.

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Сейчас у команды напряженный график, поэтому операцию, пусть даже она не считается серьезной, было решено отложить после Евро-2020.

В этом сезоне Серии А Малиновский провел 20 матчей, забил 1 гол, сделал 3 результативные передачи.

К слову. Чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. На Евро-2020 наша сборная сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.