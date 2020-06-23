В понедельник, 22 июня, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

"Динамо" в матче четырьмя пенальти и удалением победило "Колос"

"Динамо" в заключительном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги одолело "Колос". Игра состоялась в Киеве на "Олимпийском" и завершилась победой подопечных Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

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Арбитр матча Сергей Бойко назначил четыре пенальти и показал одну красную карточку. На 53-й минуте счет мог открыть Андрей Богданов, но его удар с 11-метровой отметки отразил голкипер киевлян Георгий Бущан. Вскоре гости остались в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Кирилл Петров. Счет был открыт на 64-й минуте благодаря точному удару Виктора Цыганкова с пенальти. "Колос" отыгрался также с помощью 11-метрового – отличился Арни Вильхьяльмссон. Победу "Динамо" в конце встречи принес Карлос Де Пена, который также забил с пенальти.

Динамо – Колос: главное

Подопечные Алексея Михайличенко (55 баллов) закрепились на втором месте в турнирной таблице УПЛ, оставив третью "Звезду" на расстоянии 3 очков. "Колос" замыкает верхнюю шестерку с 26 баллами в своем активе.

В следующем туре "бело-синие" 28 июня в Чернигове сыграют с "Десной", а команда Костышина днем ранее примет "Александрию".

ПФК "Львов" возглавил Георгий Цецадзе

ПФК "Львов" 22 июня официально сменил главного тренера команды. Должность Эгише Меликяна занял грузин Георгий Цецадзе. Стороны заключили контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Что известно о Цецадзе

Последнее место работы 45-летнего грузина был "Сабуртало". Специалист также возглавлял "Самтредиа", сборные Грузии U-21 и U-19, "Локомотив" Тбилиси и "Дилу".

Также он работал ассистентом в национальной сборной Грузии, сборных Грузии U-17 и U-16 и "Диле".

Еще один украинский футболист подхватил COVID-19

Клуб Первой лиги Украины "Балканы" сообщил о положительном анализе на коронавирус у одного из своих футболистов. Команда сдавала ПЦР-тесты в минувшую пятницу.

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Больной футболист – это 22-летний полузащитник Владислав Сидоренко, который пополнил ряды балканцев в зимнее межсезонье.

По словам врача команды Первой лиги, болезнь у игрока проходит бессимптомно. Инфицированный футболист находится в самоизоляции, а "Балканы" 23 июня повторно пройдут тестирование на COVID-19.

Исмаили успешно прооперовали в Риме

Защитник "Шахтера" Исмаили успешно перенес операцию на травмированном колене. Хирургическое вмешательство прошло в Риме, столице Италии.

Травма Исмаили: что известно

Исмаили получил досадную травму на тренировке "Шахтера". У Исмаили диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Игрока ждет операция. В игру бразилец сможет вернуться примерно через полгода.

В нынешнем сезоне Исмаили сыграл 21 матч в УПЛ, в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач.