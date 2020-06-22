ПФК "Львов" 22 июня официально сменил главного тренера команды. Должность Егише Меликян занял грузин Георгий Цецадзе.

О том, что Георгий Цецадзе возглавил "Львов", 22 июня сообщает официальный сайт клуба.

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Стороны заключили контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Что известно о Цецадзе

Последнее место работы 45-летнего грузина было "Сабуртало". Специалист также возглавлял "Самтредиа", сборные Грузии U-21 и U-19, "Локомотив" Тбилиси и "Делу".

Также он работал ассистентом в национальной сборной Грузии, сборных Грузии U-17 и U-16 и "Деле".

Предшественник Цецадзе

21 июня "Львов" сообщил о прекращении сотрудничества с Егише Меликяном.

Егише Меликян возглавил "сине-золотых львов" в октябре 2019 года.

Под его руководством команда провела 15 матчей в чемпионате Украины. Львовяне одержали 3 победы, 5 ничьих и 7 раз проиграли.

"Львов" после 27 туров занимает 11-е место в УПЛ. Команда опережает "Карпаты" на 8 очков, однако у "львов" 4 матча в запасе.