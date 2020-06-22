"Динамо" в скандальном матче победило "Колос": четыре пенальти и удаление – видео
22 июня "Динамо" сыграло с "Колосом" на НСК "Олимпийский" в матче 27 тура УПЛ. "Бело-синие" благодаря спорным решениям арбитра Сергея Бойко одержали победу.
Динамо – Колос 2:1
Голы: Цыганков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) – Вильхамссон, 69 (пен.)
Удаление: Петров, 62 (Колос)
Нереализованный пенальти: Богданов, 53 (Колос)
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Команды довольно спокойно начали матч на НСК "Олимпийский" и первый опасный момент случился аж на 25-й минуте. Богданов со штрафного пробил в дальний угол, едва не забросил мяч Бущану за шиворот, но в последний момент мяч был выбит. "Динамо" также ответило –Андриевский с острого угла пробивал по воротам, Волынец и тут среагирует.
Драматический второй тайм
Настоящая драма в матче случилась уже во втором тайме. На 51-й минуте Миколенко в касание бил от угла вратарской под дальнюю штангу – вратарь потянул. Сразу угловой "Динамо" справа, серия рикошетов – и мяч оказался в руках у Волынца.
А через минуту пенальти было назначено уже в ворота "Динамо": прострел гостей справа – и мяч попал в руку Попову. Воспитанник системы "Динамо" Богданов не смог переиграть Бущана, вратарь тянет мяч из своего правого угла.
Видео нереализованного пенальти Богданова
"Бело-синие" пошли в контратаку и создали несколько острых моментов. Буяльский с ходу бил от линии штрафной в дальний угол – и штанга спасла гостей.
На 62-й минуте арбитр Сергей Бойко назначил второй пенальти в матче, но уже в ворота "Колоса". Петров прихватил Вербича за футболку. Виктор Цыганков реализовал 11-метровый удар, довольно легко переиграв голкипера – 1:0.
Видео гола Цыганкова
И еще через 6 минут футболисты "Колоса" пробивали уже третий пенальти – Миколенко руками придержал Ильина. Арбитр посоветовался с помощником VAR и это не спасло "Динамо". Арни Вильхамссон с точки пробил в левый от себя угол – на этот раз Бущан уже не угадал. 1:1.
Видео гола Вильхамссона
На 78-й минуте арбитр Сергей Бойко снова слушал помощника VAR, Гавриш боролся с Вербичем перед воротами, но пенальти там не было. "Колос" мог эффектно ответить и поставить точку в матче – Антюх убежал один на один, бил низом, но Бущан ногой спас свою команду.
Развязка произошла на 86-й минуте и уже с четвертым пенальти в матче. Ефремов оттолкнул Де Пену в собственной штрафной. Де Пена выстрелил с 11-ти метров и поразил цель – 2:1. Спорный пенальти от арбитра и спорный гол.
- Таким образом, "Динамо" выгрызло три очка и теперь занимает единоличное второе место в УПЛ. Отрыв от "Зари" составляет 3 очка. "Колос" продлил серию поражений до семи матчей – 26 очков.
- В следующем туре "бело-синие" 28 июня на выезде сыграют с "Десной", а ковалевцы днем ранее дома примут "Александрию".