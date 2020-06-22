Клуб Первой лиги Украины "Балканы" сообщил о положительном анализе на коронавирус у одного из своих футболистов. Команда сдавала ПЦР-тесты в прошлую пятницу.

Как информирует Footboom, больной футболист – это 22-летний полузащитник Владислав Сидоренко, который пополнил ряды балканцев в зимнее межсезонье.

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По словам врача команды Первой лиги, болезнь у игрока проходит бессимптомно. Инфицированный футболист находится на самоизоляции, а "Балканы" 23 июня повторно пройдут тестирование на COVID-19.

В связи с этим матч 20-го тура Первой лиги против "Черкащины" перенесен с 24 на 25 июня.

Балканы находятся на 14-м месте турнирной таблицы Первой лиги. От зоны вылета их отделяют 3 очка.

Коронавирус в украинских клубах

До этого коронавирус диагностировали у трех футболистов львовского "Руха". В клубе обратились к УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч с "Агробизнесом" (24 июня), однако готовятся к будущему выезду к "Николаеву".

Ранее случаи с коронавирусом были обнаружены в двух клубах УПЛ: "Карпатах" и "Олимпике", в Первой лиге первым заразился хавбек "Миная" Игорь Вагин, который уже успел вылечиться.