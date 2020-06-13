Лидер "Шахтера" не поможет клубу получить золотые медали чемпионата
Футболист донецкого "Шахтера" Исмаили получил досадную травму на тренировке. У легионера повреждение крестообразных связок колена.
Неприятную информацию подтвердил официальный сайт донецкого клуба. Бразилец прошел медобследование.
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Травма Исмаили
По его итогам у Исмаили диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
Игрока ждет операция. В игру бразилец сможет вернуться примерно через полгода.
В нынешнем сезоне Исмаили сыграл 21 матч в УПЛ, в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач.
Добавим, что недавно "Шахтер" продлил аренду левого защитника Эдуарда Соболя в "Брюгге" на сезон 2020/21.
- Сейчас донецкий клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, в их активе 65 очков. Ближайшим соперником будет луганская "Заря", которая уступает дончанам 16 пунктами.
- В 26 туре "Шахтер" сыграет с "Колосом".
Исмаили в "Шахтере": главное
- В февраля 2013 года Исмаили официально стал игроком "Шахтера". Через сезон стал игроком основной команды.
- С дончанами пять раз становился чемпионом Украины.
- Четыре раза становился обладателем кубка и трижды Суперкубка Украины.