Ключевого игрока "Шахтера" прооперовали в Риме: фото из больничной палаты
Защитник "Шахтера" Исмаили успешно перенес операцию на травмированном колене. Хирургическое вмешательство прошло в Риме, столице Италии.
Об этом донецкий клуб сообщил на своей странице в Twitter, выложив фото игрока из больничной палаты.
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Травма Исмаили: что известно
Исмаили получил досадную травму на тренировке "Шахтера". В итоге у Исмаили диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
Игрока ждет операция. В игру бразилец сможет вернуться примерно через полгода.
В нынешнем сезоне Исмаили сыграл 21 матч в УПЛ, в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач.