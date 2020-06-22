В футбольном клубе "Балканы" из Первой лиги Украины обнаружили больного COVID-19. Поединок с "Черкащиной", который должен пройти 24 июня, переносят.

"Балканы" на своем официально сайте сообщили результаты тестирования на COVID-19.

Кстати У тренера Джоковича COVID-19, Новак отказался сдать анализ и контактировал с больным Димитровым

Болен только один футболист

В пятницу, 19 июня, команда в полном составе прошла процедуру сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

У одного из игроков "Балкан" взятые пробы показали положительный результат.

По словам доктора команды Николая Фрекауцана, болезнь у игрока проходит бессимптомно.

Инфицированный игрок находится на самоизоляции, а саму зорянскую команду во вторник, 23 июня, ожидает повторное прохождение тестирования на COVID-19.

Игра 20-го тура против ФК "Черкащина" будет перенесена на четверг, 25 июня.

В каких клубах еще обнаружили COVID-19

Первым украинским футболистом, который заразился COVID-19, был Игорь Вагин из "Миная". Футболист уже здоров.

Впоследствии вспышка COVID-19 была зафиксирована во львовских "Карпатах". Клуб вынужденно пошел на карантин, из которого вышел 16 июня.

Также коронавирус обнаружили во львовском "Рухе" и донецком "Олимпике".