Коронавирус наступает: в очередном украинском клубе заразился футболист
В футбольном клубе "Балканы" из Первой лиги Украины обнаружили больного COVID-19. Поединок с "Черкащиной", который должен пройти 24 июня, переносят.
"Балканы" на своем официально сайте сообщили результаты тестирования на COVID-19.
Кстати У тренера Джоковича COVID-19, Новак отказался сдать анализ и контактировал с больным Димитровым
Болен только один футболист
В пятницу, 19 июня, команда в полном составе прошла процедуру сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.
У одного из игроков "Балкан" взятые пробы показали положительный результат.
По словам доктора команды Николая Фрекауцана, болезнь у игрока проходит бессимптомно.
Инфицированный игрок находится на самоизоляции, а саму зорянскую команду во вторник, 23 июня, ожидает повторное прохождение тестирования на COVID-19.
Игра 20-го тура против ФК "Черкащина" будет перенесена на четверг, 25 июня.
В каких клубах еще обнаружили COVID-19
Первым украинским футболистом, который заразился COVID-19, был Игорь Вагин из "Миная". Футболист уже здоров.
Впоследствии вспышка COVID-19 была зафиксирована во львовских "Карпатах". Клуб вынужденно пошел на карантин, из которого вышел 16 июня.
Также коронавирус обнаружили во львовском "Рухе" и донецком "Олимпике".