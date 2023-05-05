Не хотят видеть россиян: в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию

Международная федерация по фехтованию первой упразднила запрет на участие в соревнованиях россиян и белорусов. Однако такая инициативность организации не всем пришлась по душе.

Россия второй год ведет кровавую захватническую войну против Украины. Однако это не помешало Международному олимпийскому комитету амнистировать преступников и вернуть в соревнования атлетов из стран-агрессоров.

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Все из-за бесчеловечной войны

Международная федерация по фехтованию первой отозвалась на инициативу МОК, включив "зеленый свет" представителям террористов. Такое абсурдное решение вызвало негодование со стороны цивилизованных стран мира.

В частности, в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин. Турнир был запланирован в Бонне на 10-12 ноября и должен стать юбилейным – 50-м.

Президент Олимпийского фехтовального клуба Бонна Гудрун Неттерсгайм объяснила, что соревнования отменили из-за преступной войны России.

Мы приняли это решение, потому что ведется бесчеловечная война. И это касается всех спортсменов. В общем, думаю, что гораздо хуже оставить это по усмотрению отдельного человека. Нужно говорить, что мы все против этого, и это должна быть очень четкая линия. Она должна быть у каждой руководящей организации, как на национальном, так и на международном уровне,

– сказала Неттерсгайм.

Отметим, что Германия второй раз отменила этап Кубка мира. Ранее союзник Украины упразднил этап Кубка мира по женской рапире.

Фехтовальщики против возвращения россиян и белорусов