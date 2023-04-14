В марте этого года Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к соревнованиям. Такие действия FIE вызвали природное возмущение ряда европейских стран.

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Достойный поступок норвежских фехтовальщиков

Не замедлила ответить на произвол FIE Норвегия. Местная ассоциация фехтования приняла решение не отправлять своих спортсменов на соревнования с участием россиян и белорусов. Фактически, это первый официальный бойкот иностранной страны.

"Федерация фехтования Норвегии, как и весь норвежский спорт, решительно дистанцировалась от военных действий России в Украине. После вторжения ассоциация работала как на национальном уровне, так и вместе с другими скандинавскими федерациями фехтования над запретом участия российских и белорусских спортсменов, чтобы продемонстрировать требование мира.

После того, как большинство на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) решило снова допустить россиян и белорусов, правление Федерации фехтования решило не отправлять фехтовальщиков на соревнования и чемпионаты с участием россиян или белорусов", – говорится в заявлении Федерации.

Кроме того, Норвегия отказалась от проведения соревнований по фехтованию, в частности, ежегодного турнира серии Сателлит FIE в Осло. Они планируют провести соревнования с участием фехтовальщиков из Швеции и Финляндии.

Реакция стран на возвращение России и Беларуси в фехтование