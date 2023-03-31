Международный олимпийский комитет принял скандальное решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация разрешила федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.

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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. Часть федераций еще до решения МОК дали зеленый свет россиянам и белорусам.

Например, Международная федерация фехтования объявила о допуске спортсменов стран-террористок к соревнованиям с мая этого года. Но это вызвало массовое сопротивление среди представителей цивилизованного мира.

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Ранее Германия и Финляндия отменили этапы Кубка мира по фехтованию из-за возможного приезда россиян в их страны. К ним присоединилась и Франция.

В местной федерации фехтование тактично отметили, что у страны нет возможности принять участников из России и Белоруссии. Турнир в Сен-Мор-де-Фос должен был пройти с 19 по 21 мая.

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К слову, такое позорное решение от МОК возмущает почему именно россиян. Местные представители, включая министра спорта, скулят от того, что спортсменов заставляют не поддерживать войну и геноцид украинцев.