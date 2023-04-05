Недавно Международный олимпийский комитет принял позорное решение относительно допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Несмотря на войну в Украине, организация позволила федерациям заявлять игроков из этих стран.

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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. Часть федераций еще до решения МОК дали зеленый свет россиянам и белорусам.

Среди них – Международная федерация фехтования, еще до решения МОК объявила о допуске спортсменов стран-террористок. Это вызвало массовое сопротивление среди представителей цивилизованного мира и волну отмененных турниров.

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Ранее Германия, Франция и Финляндия отменили этапы Кубка мира по фехтованию из-за возможного приезда россиян. Теперь же из-за скандального решения федерации проводить соревнования женского КС отказалась Польша.

Наша страна-соседка подчеркнула, что решение Международной федерации фехтования не дает возможности для хозяйки соревнований самостоятельно не допускать россиян, поддерживающих войну. Турнир в Польше должен был пройти с 21 по 23 апреля в Познани.

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Интересно, что недавно сами россияне отказались ехать на Кубок мира в Польшу. оккупанты жалуются, что условие не поддерживать войну является произволом. Впрочем, даже это заявление не помешало полякам отменить этап КС.