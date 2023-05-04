В марте Международный олимпийский комитет принял скандальное решение о возвращении россиян и белорусов в спорт. Несмотря на войну в Украине организация решила разрешить федерациям допускать к соревнованиям игроков из этих стран.

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Многие федерации воспользовались этой рекомендацией и вернули террористов. Первым видом спорта было фехтование, которое дало россиянам зеленый свет еще до рекомендаций МОК.

Фехтование занимает двойную позицию?

Впрочем, похоже, что Международная федерация фехтования (FIE) не готова открывать все двери россиянам. К примеру, организация не допустила представителей страны-террористки к соревнованию в Сеуле.

Гран-при был отборочным на Олимпийские игры, в нем принимали участие украинские спортсмены. Теперь же FIE не разрешила россиянам выступить на еще двух турнирах.

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Речь о гран-при в колумбийском Кале (шпага) и Кубке мира в мексиканской Акапульке (рапира), которые пройдут в мае. Глава российской федерации фехтования Ильгар Мамедов посетовал, что FIE не отвечает на его письма.

Офис FIE не отвечает на наши письма, утверждение спортсменов и персонала до сих пор не было получено. Сегодня в их офис обращались наши коллеги из Беларуси, где им сообщили, что не имеют полномочий отвечать на такие вопросы. Судя по всему, в спорте больше нет места для международного права, ведь существуют нравственные нормы поведения. Если FIE почему обиделись на российскую федерацию, почему они не отвечают также и белорусам? Мы будем точно пропускать два следующих турнира. Мои зарубежные коллеги из США, ожидавшие нас в Акапулько, были очень удивлены, что мы не приедем. Они не могут понять, как FIE может просто не отвечать,

– заныл Мамедов.

Благодаря этому в Кали и Акапулько выступят украинские фехтовальщики. В Колумбию поедут Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Влада Харькова и Юлия Свистиль. В свою очередь на Кубок мира в Мексику отправятся:

Даниил Гойда

Андрей Погребняк

Евгений Лазаренко

Клод Юнес

Россиян еще не допустил на Олимпийские игры

К слову, из-за отсутствия россиян на гран-при в Сеуле уехали наши спортсмены, а Ольга Харлан даже завоевала бронзу. Напомним, что спортсмены из России и Белоруссии могут выступать только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований.

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Это касается индивидуальных атлетов, а не командных видов спорта. Также МОК пока не принимал решения об участии россиян и белорусов на Олимпийских играх-2024 в Париже.