Росія другий рік веде криваву загарбницьку війну проти України. Проте це не завадило Міжнародному олімпійському комітету амністувати злочинців та повернути до змагань атлетів з країн-агресорів.

Читайте також Перший бойкот іноземної країни: Норвегія відмовилася від змагань за участю росіян та білорусів

Все через нелюдську війну

Міжнародна федерація з фехтування першою відгукнулася на ініціативу МОК, увімкнувши "зелене світло" представникам терористів. Таке абсурдне рішення викликало обурення зі сторони цивілізованих країн світу.

Зокрема у Німеччині скасували етап Кубка світу з фехтування на рапірах серед чоловіків. Турнір був запланований у Бонні на 10-12 листопада та мав стати ювілейним – 50-м.

Президентка Олімпійського фехтувального клубу Бонна Гудрун Неттерсгайм пояснила, що змагання скасували через злочинну війну Росії.

Ми прийняли це рішення, тому що ведеться нелюдська війна. І воно стосується всіх спортсменів. Загалом, думаю, що набагато гірше залишити це на розсуд окремої людини. Потрібно говорити, що ми всі проти цього і це має бути дуже чітка лінія. Вона має бути у кожної керівної організації, як на національному, так і на міжнародному рівні,

– сказала Неттерсгайм.

Зазначимо, що Німеччина вдруге скасувала етап Кубка світу. Раніше союзник України скасував етап Кубка світу з жіночої рапіри.

Фехтувальники проти повернення росіян та білорусів