Росія другий рік веде криваву загарбницьку війну проти України. Проте це не завадило Міжнародному олімпійському комітету амністувати злочинців та повернути до змагань атлетів з країн-агресорів.
Читайте також Перший бойкот іноземної країни: Норвегія відмовилася від змагань за участю росіян та білорусів
Все через нелюдську війну
Міжнародна федерація з фехтування першою відгукнулася на ініціативу МОК, увімкнувши "зелене світло" представникам терористів. Таке абсурдне рішення викликало обурення зі сторони цивілізованих країн світу.
Зокрема у Німеччині скасували етап Кубка світу з фехтування на рапірах серед чоловіків. Турнір був запланований у Бонні на 10-12 листопада та мав стати ювілейним – 50-м.
Президентка Олімпійського фехтувального клубу Бонна Гудрун Неттерсгайм пояснила, що змагання скасували через злочинну війну Росії.
Ми прийняли це рішення, тому що ведеться нелюдська війна. І воно стосується всіх спортсменів. Загалом, думаю, що набагато гірше залишити це на розсуд окремої людини. Потрібно говорити, що ми всі проти цього і це має бути дуже чітка лінія. Вона має бути у кожної керівної організації, як на національному, так і на міжнародному рівні,
– сказала Неттерсгайм.
Зазначимо, що Німеччина вдруге скасувала етап Кубка світу. Раніше союзник України скасував етап Кубка світу з жіночої рапіри.
Фехтувальники проти повернення росіян та білорусів
- Нагадаємо, що етапи Кубка світу з фехтування скасували Польща, Франція, Фінляндія та Данія.
- Понад 300 фехтувальників закликали FIE переглянути рішення про повернення росіян і білорусів.
- Федерація фехтування України оголосила бойкот змаганням за участю росіян та білорусів. До бойкоту також приєдналася Норвегія.
- Крім того, росіян не допустили на турніри в Сеул (Республіка Корея), Акапульку (Мексика) та Калі (Колумбія).