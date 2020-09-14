Бельгійський "Гент" офіційно оголосив про відставку головного тренера Ласло Белені. Співпрацю з 67-річним фахівцем було припинено через несприятливу ​​атмосферу в колективі.

"Гент" 14 вересня повідомив, що обов'язки головного тренера буде виконувати Вім Де Деккер. Він був асистентом Белені в "Антверпені" та "Генті".

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"Гент" залишився без тренера перед ЛЧ

Бельгійський клуб, у якому виступають гравці збірної України Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, 15-го вересня розпочинає боротьбу в Лізі чемпіонів.

У 3-у раунді кваліфікації бельгійці зустрінуться з австрійським "Рапідом". У випадку перемоги "Гент" зіграє з переможцем матчу "Динамо" – АЗ.

Зазначимо, що після п'яти турів у чемпіонаті Бельгії "Гент" йде на 16-му місці. Під керівництвом Белені бельгійська команда виграла один матч і двічі програла.

Белені очолив "Гент" у серпні 2020 року.

Конфлікт з Яремчуком

30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився незадоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону.

Це не сподобалося тренеру Ласло Белені. Він заявив, що Яремчуку слід підшукати іншу команду.

Також слова гравця збірної України прокоментував захисник "Гента" Алессіо Кастро-Монтес. Він вважає таке висловлювання на адресу команди занадто грубим та неправильним.

Згодом стало відомо, що конфлікт залагоджено, про що заявляв Белені. Однак Яремчук не потрапив у заявку на матч проти "Ейпена" (1:2). Белені пояснив це втомою Романа після виклику в збірну України.