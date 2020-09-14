"Гент" звільнив тренера перед Лігою чемпіонів: у наставника був конфлікт з українцем Яремчуком
Бельгійський "Гент" офіційно оголосив про відставку головного тренера Ласло Белені. Співпрацю з 67-річним фахівцем було припинено через несприятливу атмосферу в колективі.
"Гент" 14 вересня повідомив, що обов'язки головного тренера буде виконувати Вім Де Деккер. Він був асистентом Белені в "Антверпені" та "Генті".
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"Гент" залишився без тренера перед ЛЧ
Бельгійський клуб, у якому виступають гравці збірної України Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, 15-го вересня розпочинає боротьбу в Лізі чемпіонів.
У 3-у раунді кваліфікації бельгійці зустрінуться з австрійським "Рапідом". У випадку перемоги "Гент" зіграє з переможцем матчу "Динамо" – АЗ.
Зазначимо, що після п'яти турів у чемпіонаті Бельгії "Гент" йде на 16-му місці. Під керівництвом Белені бельгійська команда виграла один матч і двічі програла.
Белені очолив "Гент" у серпні 2020 року.
Конфлікт з Яремчуком
30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився незадоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону.
Це не сподобалося тренеру Ласло Белені. Він заявив, що Яремчуку слід підшукати іншу команду.
Також слова гравця збірної України прокоментував захисник "Гента" Алессіо Кастро-Монтес. Він вважає таке висловлювання на адресу команди занадто грубим та неправильним.
Згодом стало відомо, що конфлікт залагоджено, про що заявляв Белені. Однак Яремчук не потрапив у заявку на матч проти "Ейпена" (1:2). Белені пояснив це втомою Романа після виклику в збірну України.