На стадионе Лидса перед матчем на трибунах разместили огромный баннер со словами "Earn it on the pitch. Football is for the fans" (Добейтесь этого на поле. Футбол для болельщиков).

А на предматчевую разминку игроки Лидса вышли в футболках с такой же надписью. Только на них был логотип Лиги чемпионов, под которым писалось "Earn it".

Кроме того, перед матчем фанаты Лидса освистали автобус с игроками Ливерпуля. А возле самого стадиона Ливерпуля "Энфилд роуд" местные фанаты тоже вывесили баннер против создания футбольной Суперлиги и участия их клуба в этом турнире.

Напомним,