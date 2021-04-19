На стадионе Лидса перед матчем на трибунах разместили огромный баннер со словами "Earn it on the pitch. Football is for the fans" (Добейтесь этого на поле. Футбол для болельщиков).
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А на предматчевую разминку игроки Лидса вышли в футболках с такой же надписью. Только на них был логотип Лиги чемпионов, под которым писалось "Earn it".
Кроме того, перед матчем фанаты Лидса освистали автобус с игроками Ливерпуля. А возле самого стадиона Ливерпуля "Энфилд роуд" местные фанаты тоже вывесили баннер против создания футбольной Суперлиги и участия их клуба в этом турнире.
Напомним,
- Ливерпуль стал одним из 12 клубов, объявивших о создании футбольной Суперлиги. Всего в турнире будут выступать 20 команд.
- Такое решение вызвало шквал критики. Против турнира выступили УЕФА, национальные чемпионаты и немало клубов. И даже премьер-министр Великобритании и президент Франции. В УЕФА пригрозили дисквалификацией клубам и футболистам за участие в Суперлиге. Под угрозой и украинские футболисты.
- Матчи в Суперлиге команды должны были бы играть посреди недели, когда в календаре УЕФА предусмотрены матчи Лиги чемпионов. Поэтому в этом турнире эти команды не смогли бы выступить.
- Но все клубы-участники планировали остаться в своих внутренних чемпионатах. Там ведь матчи на выходных.
- Эти команды давно выступали за изменение формата Лиги чемпионов. И УЕФА на 19 апреля запланировал презентацию нового формата турнира. Но изменения будут начиная с сезона 2024/2025.