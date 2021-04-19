Среди создателей новой футбольной Суперлиги сразу шесть клубов из Англии. Такое решение не понравилось местному премьер-министру Борису Джонсону.

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"Планы по созданию европейской Суперлиги могут быть разрушительными для футбола, и мы поддерживаем футбольную власть в принятых ею мерах. Это ударит по основе национальных первенств, и это коснется фанатов по всей стране. Привлеченные клубы должны ответить своим болельщикам и более широкой футбольной общественности, прежде чем решиться на дальнейшие шаги", – написал Борис Джонсон.

При этом стоит отметить, что английские клубы, которые создали Суперлигу (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Арсенал и Тоттенхэм) не планируют покидать АПЛ. Ведь матчи Суперлиги планируют проводить посреди недели, а играть в национальном первенстве – на выходных. Однако руководство АПЛ не одобрило такое решение. И совместно с УЕФА выступило против.

Среди клубов-учредителей не оказалось ни одной французской команды. И такое решение вызвало одобрение президента Франции Эммануэля Макрона.

"Президент приветствует позицию французских клубов, которые отказываются участвовать в проекте европейской Суперлиги, который угрожает принципам единства и спортивных заслуг. Французская власть поддержит все шаги французских федерации и лиги, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских", – заявили в Елисейском дворце.