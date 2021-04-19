Официальными организаторами Суперлиги являются 12 клубов. Это шесть английских команд (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси и Арсенал), а также по три испанские (Реал, Барселона и Атлетико) и итальянские (Ювентус, Интер и Милан).

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Президент УЕФА Александр Чеферин высказался с критикой в ​​адрес этих клубов и их руководителей. Но предупреждение прозвучало и для футболистов этих клубов.

"Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не позволят играть за свои сборные", – заявил Чеферин.

Уже в июне стартует Евро-2020, где много футболистов будут представлять эти клубы. Украина, в таком случае, может остаться без двух игроков. Речь идет о вратаре Андрее Лунине, который выступает за Реал, а также Александре Зинченко с Манчестер Сити.