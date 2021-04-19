Изменения касаются Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги конференций, дебютный розыгрыш которой состоится уже в следующем сезоне.
Читайте также Европейские клубы объявили о создании Суперлиги: все, что стоит знать об этом турнире
Лига чемпионов
- Количество участников Лиги Чемпионов увеличится с 32 до 36. Основные изменения коснутся группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге.
- Ранее каждый клуб проводил 6 матчей против 3 команд (дома и на выезде). Теперь каждый сыграет на общем этапе не менее 10 матчей против 10 соперников (5 дома, 5 в гостях).
- Далее 8 лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9 до 24, сыграют дополнительный раунд для попадания в плей-офф. Команды с 25 и до 36 места – выбывают.
- Лига чемпионов останется открытой. Команды, и в дальнейшем будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.
- Одно из дополнительных мест получит клуб, который будет третьим в чемпионате Ассоциации, занимающем пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. Это значит, что количество таких путевок увеличится с 4 до 5.
- Остальные 2 места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние 5 лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но прошли в квалификацию Лиги чемпионов, Лигу Европы или в Лигу конференций.
Лига Европы и Лига конференций
- Похожие изменения будут и в Лиге Европы (8 матчей на общем этапе) и Лиге конференций (6 матчей на общем этапе). По результатам дальнейших дискуссий, количество участников общего этапа 2 этих турниров также может увеличиться до 36.
- Все матчи еврокубков до финала по-прежнему будут проводить в середине недели.