На стадіоні Лідса перед матчем на трибунах розмістили величезний банер зі словами "Earn it on the pitch. Football is for the fans" (Добийтеся цього на полі. Футбол для вболівальників).

До теми Європейські клуби оголосили про створення Суперліги: все, що варто знати про цей турнір

А на передматчеву розминку гравці Лідса вийшли у футболках з таким же написом. Тільки на них був логотип Ліги чемпіонів, під яким писало "Earn it".

Окрім того, перед матчем фанати Лідса освистали автобус із гравцями Ліверпуля. А біля стадіону самого Ліверпуля "Енфілд роуд" місцеві фанати теж вивісили банер проти створення футбольної Суперліги та участі їх клубу в цьому турнірі.

Нагадаємо,