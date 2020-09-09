Футболист "Динамо" Миколенко – главная цель "Милана"
Футболист киевского "Динамо" Виталий Миколенко продолжает быть одним из самых обсуждаемых футболистов на трансферном рынке. Новым-старым претендентом на игрока сборной Украины стал итальянский "Милан".
Руководители итальянского клуба интересует защитник "Динамо" Виталий Миколенко. Об этом сообщает Sky Sport 24.
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Об этом стало известно по результатам встречи футбольных агентов Стефано Антонелли и Фабио Паризи с руководством "Милана".
"Милан" должен продать Лаксальта
Одной из предпосылок трансфера Миколенко в итальянский клуб является продажа уругвайского защитника Диего Лаксальта.
В таком случае на позиции левого защитника будет только Рикардо Родригес из Швейцарии. Тогда Миколенко и Родригес будут конкурировать за место в составе.
Также продажа Лаксальта позволит "почистить" зарплатную ведомость.
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Кто претендует на Миколенко
По информации СМИ, наибольший интерес к 21-летнему украинцу проявляют итальянские команды.
В частности, сообщалось об интересе "Ювентуса", "Интера" и "Наполи".
Также в услугах Виталия вроде бы был заинтересован испанский "Атлетико". Однако "Атлетико" отказался от украинца из-за травм, рисков неудачной адаптации и большой суммы отступных.
Зато британские СМИ приписывают "Манчестер Юнайтед" интерес к игроку сборной Украины.