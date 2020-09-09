Футболист киевского "Динамо" Виталий Миколенко продолжает быть одним из самых обсуждаемых футболистов на трансферном рынке. Новым-старым претендентом на игрока сборной Украины стал итальянский "Милан".

Руководители итальянского клуба интересует защитник "Динамо" Виталий Миколенко. Об этом сообщает Sky Sport 24.

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Об этом стало известно по результатам встречи футбольных агентов Стефано Антонелли и Фабио Паризи с руководством "Милана".

"Милан" должен продать Лаксальта

Одной из предпосылок трансфера Миколенко в итальянский клуб является продажа уругвайского защитника Диего Лаксальта.

В таком случае на позиции левого защитника будет только Рикардо Родригес из Швейцарии. Тогда Миколенко и Родригес будут конкурировать за место в составе.

Также продажа Лаксальта позволит "почистить" зарплатную ведомость.

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Кто претендует на Миколенко

По информации СМИ, наибольший интерес к 21-летнему украинцу проявляют итальянские команды.

В частности, сообщалось об интересе "Ювентуса", "Интера" и "Наполи".

Также в услугах Виталия вроде бы был заинтересован испанский "Атлетико". Однако "Атлетико" отказался от украинца из-за травм, рисков неудачной адаптации и большой суммы отступных.

Зато британские СМИ приписывают "Манчестер Юнайтед" интерес к игроку сборной Украины.

В минувшем сезоне Миколенко сыграл в 23 матчах "Динамо" в УПЛ, где забил 3 гола и отдал 5 ассистов. По данным Transfermarkt, Виталий стоит 13 миллионов евро.