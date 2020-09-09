Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко продовжує бути одним з найбільш обговорюваних футболістів на трансферному ринку. Новим-старим претендентом на гравця збірної України став італійський "Мілан".

Керівники італійського клубу цікавить захисник "Динамо" Віталій Миколенко. Про це повідомляє Sky Sport 24.

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Про це стало відомом за результатами зустрічі футбольних агентів Стефано Антонеллі і Фабіо Парізі з керівництвом "Мілана".

"Мілан" повинен продати Лаксальта

Однією з передумов трансферу Миколенка в італійський клуб є продаж уругвайського захисника Дієго Лаксальта.

У такому випадку на позиції лівого захисника буде тільки Рікардо Родрігес зі Швейцарії. Тоді Миколенко і Родрігес конкуруватимуть за місце у складі.

Також продаж Лаксальта дозволить "почистити" зарплатну відомість.

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Хто претендує на Миколенка

За інформацією ЗМІ, найбільший інтерес до 21-річного українця проявляються італійські команди.

Зокрема, повідомлялося про інтерес "Ювентуса", "Інтера" та "Наполі"

Також у послугах Віталія начебто був зацікавлений іспанський "Атлетіко". Однак "Атлетіко" відмовився від українця через травми, ризики невдалої адаптації та велику суму відступних.

Натомість британські ЗМІ приписують "Манчестер Юнайтед" інтерес до гравця збірної України.